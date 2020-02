தில்லி கைவினைப் பொருள்காட்சிக்கு திடீர் விசிட் அடித்த பிரதமர் மோடி

தில்லி ராஜபாதையில் நடைபெற்று வரும் கைவினைப் பொருள்காட்சிக்கு திடீர் விசிட் அடித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கிருந்த கைவினைப் பொருட்களை நேரில் பார்வையிட்டார்.

தில்லி ராஜபாதையில் மத்திய சிறுபான்மையினா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் சாா்பில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘ஹுனா் ஹாட்’ என்னும் கைவினை பொருள்காட்சி பிப்ரவரி 13ம் தேதி தொடங்கி 23ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

Trying my hand at some music in #HunarHaat ... pic.twitter.com/LQDV2DWcyO

‘கௌஷல் கோ காம்’ என்ற கைவினை உற்பத்தி நிறுவனத்தின் கட்டுபாட்டில் உள்ள ‘ஹுனா் ஹாட்’ கண்காட்சி பிப்ரவரி 23-ஆம் தேதி வரை தில்லியில் நடைபெற உள்ளது. இதில் நாடு முழுவதும் இருந்து பெண்கள் உள்பட மாஸ்டா் கைவினைஞா்கள், கைவினைஞா்கள் மற்றும் சமையல் நிபுணா்கள் பங்கேற்றுள்ளனா்.

Efforts such as #HunarHaat have given a platform to many talented individuals. I met some of them earlier this afternoon... pic.twitter.com/foJzBdRldE