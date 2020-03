'தேசத் துரோகிகளை சுடுங்கள்': தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் கோஷம் எழுப்பியவர்கள் கைது (விடியோ)

தில்லி ராஜீவ் சௌக் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் "தேசத் துரோகிகளை சுடுங்கள்" என்று கோஷம் எழுப்பிய 6 பேர் தில்லி காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தில்லியின் வடகிழக்கு பகுதியில் கடந்த வாரம் நிகழ்ந்த வன்முறை காரணமாக 42 பேர் வரை பலியாகியுள்ளனர். கடந்த மூன்று நாட்களாகத்தான் இந்த வன்முறை தணிந்து அங்கு இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது. இந்நிலையில், தில்லியில் ராஜீவ் சௌக் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் "தேசத் துரோகிகளை சுடுங்கள்" என்று சிலர் கோஷம் எழுப்பியுள்ளனர். அவர்கள் கோஷம் எழுப்பியதை ரயில் நிலையத்தில் இருந்தவர்கள் படம் பிடித்துள்ளனர். அந்த விடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்தச் சம்பவத்தை பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்தின் செய்தியாளர் ஒருவர் நேரில் பார்த்துள்ளார். அவர் தெரிவித்ததன்படி, ராஜீவ் சௌக் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நிற்பதற்கு சற்று முன்பாக காவி நிற டி-ஷர்ட் மற்றும் குர்தா அணிந்திருந்த 6 பேர் அடங்கிய கும்பல் "தேசத் துரோகிகளை சுடுங்கள்" என்பது போன்ற குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்துக்கு (சிஏஏ) ஆதரவான கோஷங்களையும், வெறுப்புப் பேச்சு கோஷங்களையும் எழுப்பியுள்ளனர். மேலும், இந்த நாட்டின் இளைஞர்கள் சிஏஏ-வுக்கு ஆதரவாகவும், அதைப் பாதுகாப்பதற்காகவும் தயாராக உள்ளனர் என்றும் கோஷத்தை எழுப்பியுள்ளனர்.

தில்லி மெட்ரோவின் பாதுகாப்புக்கு மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர்தான் பொறுப்பாகும். இதையடுத்து, மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் கோஷம் எழுப்பியவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி தில்லி காவல் துறையிடம் ஒப்படைத்தனர்.

இதுகுறித்து மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை (சிஐஎஸ்எஃப்) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

"தில்லி ராஜீவ் சௌக் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பிப்ரவரி 29, காலை 10.25 மணியளவில் 6 இளைஞர்கள் கோஷம் எழுப்பியது கண்டறியப்பட்டது. சிஐஎஸ்எஃப் அலுவலர்களால் அவர்கள் உடனடியாகத் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக தில்லி மெட்ரோ ரயில் அலுவலர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். மெட்ரோ ரயில் சேவை இடையூறு இல்லாமல் செயல்பட்டது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூத்த சிஐஎஸ்எஃப் அலுவலர் தெரிவிக்கையில், அவர்கள் சிஏஏ-வுக்கு ஆதரவான முழக்கங்களை எழுப்பியதாகக் கூறினார்.

டிசிபி (மெட்ரோ) விக்ரம் தெரிவிக்கையில், "நாங்கள் 6 பேரை கைது செய்துள்ளோம். அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றார்.

தில்லி மெட்ரோ சட்டம் 2002-இன்படி, தில்லி மெட்ரோ வளாகத்தில் எந்தவிதமான ஆர்ப்பாட்டமோ அல்லது இடையூறோ ஏற்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்தச் சட்டப்படி இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பயணிகள் மெட்ரோ வளாகத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள்.

This is at Rajeev Chowk Metro Station, the busiest interchange station on Delhi Metro. No FIR against Anurag Thakur and Kapil Mishra and now we keep peddling bull shit about both sides. pic.twitter.com/v5lBiLFV6p