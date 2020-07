இந்தோனேசியாவில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்சி பலியானோர் எண்ணிக்கை 36 ஆக உயர்வு

Published on : 18th July 2020