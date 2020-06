மகாராஷ்டிரத்தில் நிசர்கா புயல் கரையை கடக்கத் தொடங்கியது: வானிலை ஆய்வு மையம்

அரபிக்கடலில் உருவான ‘நிசா்கா’ புயல், வடக்கு மகாராஷ்டிரம் மற்றும் தெற்கு குஜராத் கடற்கரைகளுக்கு இடையே கரையை கடக்கத் தொடங்கியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

நிசர்கா புயல் இன்று பிற்பகலில் கரையைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், முன்னதாக முற்பகலிலேயே கரையைக் கடக்கத்தொடங்கியுள்ளது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் அலிபாக் அருகே நிசர்கா புயல் கரையைக் கடந்து வருகிறது. புயல் கரையைக் கடக்கும் போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ. வேகத்தில் இருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

As per, Ratnagiri recorded 59 kmph at 09:30 IST. Gale wind reaching 60-70 kmph gusting to 80 kmph prevails along&off South Konkan coast&50-60 kmph gusting to 70 kmph along&off North Konkan coast. pic.twitter.com/s3LMJQZIoR