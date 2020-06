சக பெண் ஊழியரைத் தாக்கிய ஹோட்டல் துணை மேலாளர்; வைரலாகும் சிசிடிவி காட்சி

ஆந்திர சுற்றுலாத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஹோட்டலில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியரை துணை மேலாளர் கடுமையாகத் தாக்கியுள்ள விடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லூரில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்று ஆந்திர சுற்றுலாத் துறை கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிறது. இதில், துணை மேலாளராக பணிபுரிபவர் பாஸ்கர். கடந்த ஜூன் 27 அன்று இவருக்கும், ஹோட்டலில் பணிபுரியும் மூத்த பெண் ஊழியர் ஒருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் பாஸ்கர் அந்த பெண்ணின் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து அடித்துள்ளார். சக ஊழியர் ஒருவர் அவரைத் தடுக்க முயற்சித்தும், அவர் தொடர்ந்து அருகில் உள்ள கட்டையை எடுத்து பெண்ணைத் தாக்கியுள்ளார்.

Shocking video of a woman employee of #AP #Tourism Office in #Nellore attacked by her colleague; she was assaulted for asking her colleague to wear a mask @NewIndianXpress pic.twitter.com/53SHPMx6jD