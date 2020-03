தில்லி, தெலங்கானாவில் தலா ஒருவருக்கு கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: மத்திய அரசு

புது தில்லி: தில்லி மற்றும் தெலங்கானாவில் தலா ஒருவருக்கு கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இத்தாலியில் இருந்து தில்லி வந்த நபருக்கும், துபாயில் இருந்து தெலங்கானாவுக்கு வந்தவருக்கும் கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

கரோனா பாதித்த இருவரையும் தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், இருவரும் தீவிர மருத்துவக் கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

Two positive cases of #nCoV19 detected. More details in the Press Release.