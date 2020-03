கரோனா வைரஸை நினைத்து பயப்பட வேண்டுமா? மருத்துவர் ககன்தீப் காங் சொல்லும் விளக்கம்

உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கரோனா வைரஸ் இந்தியாவிலும் பரவி வருகிறது. தற்போது வரை இந்தியாவில் 31 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து இது தொடர்பான செய்திகளைப் படிக்கும் இந்தியர்கள் அனைவருக்குமே கரோனா வைரஸ் குறித்த அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்த நிலையில் கரோனா வைரஸ் குறித்து நாம் அச்சம் கொள்ள வேண்டுமா? உண்மையிலேயே அது கொள்ளைநோயா? என்பது குறித்து, இந்திய சுகாதார அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தின் இயக்குநரும், கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரியின் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளருமான மருத்துவர் ககன்தீப் காங், தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் அளித்த பேட்டியில் விளக்கியுள்ளார்.

அவர் கூறியிருப்பதாவது, சாதாரண சளி மற்றும் காய்ச்சல் போன்றுதான் கரோனா வைரஸ் அறிகுறியும் இருக்கும். இதில் எந்த வித்தியாசமும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. சிலருக்கு சளி மற்றும் இருமல் காணப்படும். அதனுடன் கரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படும் போது வயிற்றுப்போக்கு, கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகம் செயலிழப்பும் நேரிடுகிறது. திடீரென சளி தொந்தரவு ஏற்பட்டு காய்ச்சல் கடுமையாக இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் சென்று பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது.

குறிப்பாக நீரிழிவு, ரத்தக் கொதிப்பு, இதய நோய் அல்லது வயதானவர்களாக இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவப் பரிசோதனை செய்து கொள்வது சிறந்தது. இதற்கும் காய்ச்சலுக்கான சிகிச்சைகளே மேற்கொள்ளப்படும்.

