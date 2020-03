கரோனாவிடம் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி? உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிவுரை

சீனாவில் தொடங்கி உலக நாடுகள் முழுவதையும் அச்சுறுத்தி வரும் கரோனா வைரஸ் இந்தியாவுக்குள்ளும் காலடி எடுத்து வைத்துவிட்டது.

தமிழகத்தில் ஒரே ஒருவருக்கு கரோனா வைரஸ் பரவி, அவரும் தற்போது குணமடைந்துவிட்டார். எனினும், அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக கரோனா அறிகுறியுடன் சிலர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுவதும் தொடர்கதையாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் தமிழகத்திலும் கரோனா பரவி விடுமா? நாமும் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டுமா? என்று அச்சத்தோடு இருப்பவர்களுக்காக உலக சுகாதார அமைப்பு விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த 7 முக்கிய விஷயங்கள்..

These are 7 simple steps to protect yourself and others from #COVID19.