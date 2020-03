இந்த ஐந்து விஷயங்களையும் செய்யுங்கள்: கூகுள் சொல்லும் அறிவுரை

சீனாவில் தொடங்கி உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கரோனா வைரஸ் தொற்று பரவலைத் தடுக்க ஐந்து விஷயங்களைச் செய்யுமாறு தேடுபொறி இணையதளமான கூகுள் பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை அளித்துள்ளது.

தனது அதிகாரப்பூர்வ டிவிட்டர் பக்கத்தில் இது தொடர்பான பதிவையும் இட்டுள்ளது.

அதில், கீழ்க்கண்ட ஐந்து விஷயங்களையும் செய்து, கரோனா பரவலைத் தடுக்க உதவுங்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

அந்த ஐந்து விஷயங்களாவன..

Do these five simple things to help stop coronavirus (COVID-19).



DO THE FIVE

1️⃣ HANDS: Wash them often

2️⃣ ELBOW: Cough into it

3️⃣ FACE: Don’t touch it

4️⃣ FEET: Stay more than 3ft (1m) apart

5️⃣ FEEL: Sick? Stay home



