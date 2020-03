கரோனா குறித்த செய்திகளை அளவோடு பாருங்கள்: பினராயி விஜயன்

கரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

கரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். மனிதர்கள் எப்போதும் குழுவாக வாழும் வழக்கம் கொண்டவர்கள் என்பதால், நோய் தாக்கத்துடன் இந்த தனிமைப்படுத்துதல் மிகப்பெரிய அழுத்தமாக மாறிவிடுகிறது.

இந்த நிலையில், கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் கரோனா பாதித்து அல்லது முன்னெச்சரிக்கையாக தனிமைப்படுத்தப்படுவோர் எவ்வாறு இந்த காலக்கட்டத்தைக் கடந்து செல்வது என்பது குறித்து சில அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளார்.

Mental Health In Times Of #COVID19



Isolation & stress can be hard for many.

Please understand that this is quite natural.