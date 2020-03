தில்லி பேருந்து நிலையத்தில் குவிந்துள்ள தொழிலாளர்கள் (விடியோ)

தில்லியில் இருந்து சொந்த ஊர் செல்வதற்காக ஏராளமான தொழிலாளர்கள் பேருந்து நிலையத்தில் குவிந்துள்ளனர்.

தில்லியில் இருந்து இடம்பெயரும் தொழிலாளர்கள், ஆனந்த் விஹார் பேருந்து நிலையத்தில் தங்களது சொந்த ஊர் மற்றும் கிராமங்களுக்கு செல்வதற்காகக் குவிந்துள்ளனர். தில்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து அவர்கள் நடைபயணம் மூலமே பேருந்து நிலையத்தை வந்தடைந்தனர்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால், தில்லியில் இருந்து இடம்பெயரும் தொழிலாளர்கள், தில்லியிலேயே இருக்குமாறு வலியுறுத்தினார். மேலும், 800 பகுதிகளில் 4 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்காக மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவை அரசு வழங்குவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், தொழிலாளர்கள் தில்லியில் இருந்து கிளம்புவதன்மூலம், ஊரடங்கின் நோக்கமே அர்த்தமற்றதாகிவிடும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

