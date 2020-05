குஜராத்தில் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி

குஜராத்தில் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் மீது போலீஸார் தடியடி நடத்தியுள்ளனர்.

கரோனா அச்சுறுத்தலினால், நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பல்வேறு இடங்களில் சிக்கியுள்ளனர். தங்கள் வேலையை இழந்த நிலையில், அவர்களில் பெரும்பாலானோர் உணவின்றித் தவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த ஊர் திரும்ப மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. அதன்படி, தொழிலாளர்களை அனுப்ப அந்தந்த மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன.

குஜராத் மாநிலம் சூரத்திலும் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பலர் ஊரடங்கு காரணமாக வேலை இழந்து தவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று திடீரென அவர்கள் சாலையில் ஒன்று திரண்டு தங்களை உடனடியாக சொந்த ஊருக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டும் என்று அங்கிருந்த காவல்துறையினரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர். தொடர்ந்து, போலீஸார் அவர்களை கலந்துசெல்லுமாறு கூறவே, தொழிலாளர்கள் அவ்விடத்தை விட்டுச் செல்லவில்லை. மேலும், சிலர் போலீஸார் மீது கற்களை எறிந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, போலீஸார் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் மீது தடியடி நடத்தி அவர்களை கலைத்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

