யூடியூப்-ல் ரொட்டி செய்யக் கற்றுக் கொடுத்தவரைக் கண்டுபிடித்து குருதட்சணை கொடுத்த சமையல் நிபுணர்

பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸைச் சேர்ந்த சமையல் நிபுணர் விகாஸ் கண்ணா. இந்தியாவின் நட்சத்திர சமையல் நிபுணரான இவர் தற்போது நியூயார்க்கில் உள்ள மிகப்பெரிய நட்சத்திர உணவகத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.

கரோனா தொற்றுப் பரவத் தொடங்கி, நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதும், தனது தாய் நாட்டுக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து, இந்திய தேசியர் பேரிடர் மீட்புப் படைத் தலைவர் சத்ய நாராயணன் மூலம் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்களை வழங்கி வருகிறார் விகாஸ் கண்ணா.

