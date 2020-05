முஸ்லிம் மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி ரமலான் வாழ்த்து

புது தில்லி: நாட்டில் உள்ள முஸ்லிம் மக்களுக்கு ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

முஸ்லிம்களுக்கான ஈகைத் திருநாளை (ரமலான்) முன்னிட்டு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சுட்டுரையில் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

Eid Mubarak!



Greetings on Eid-ul-Fitr. May this special occasion further the spirit of compassion, brotherhood and harmony. May everyone be healthy and prosperous.