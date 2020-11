மத்திய அமைச்சர் சதானந்த கெளடாவிற்கு கரோனா தொற்று வியாழக்கிழமை உறுதி செய்யப்பட்டது.

கரோனா தொற்று அறிகுறிகளுடன் இருந்த நிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் மத்திய அமைச்சர் சதானந்த கெளடாவிற்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது.

After initial symptoms of COVID19, I got myself tested and the report came positive. I have isolated myself. I request everyone who has come in my contact to be careful and follow the protocol. Stay safe.