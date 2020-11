பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் பணி மாறும் நிகழ்வை  பார்வையிட்டார் குடியரசுத் தலைவர்

புது தில்லி: குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று (நவ. 28) நடைபெற்ற பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் பணி மாறும் நிகழ்வை குடியரசுத் தலைவர் ராம் நாத் கோவிந்த் பார்வையிட்டார்.

முதலாவது கூர்கா படைப்பிரிவின் ஐந்தாவது பிரிவு தனது மூன்றரை ஆண்டுப் பணியை நிறைவு செய்துள்ளதை அடுத்து சீக்கியப் படைப்பிரிவின் ஆறாவது பிரிவிடம் தனது பொறுப்பை ஒப்படைத்துள்ளது.

President Kovind witnessed the Ceremonial change-over of the Army Guard Battalion stationed at Rashtrapati Bhavan today. pic.twitter.com/SIHdL7hoDF