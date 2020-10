அக். 16-ல் நீட் தேர்வு முடிவுகள்

நீட் தேர்வு முடிவுகள் வருகிற அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்நிலையில், இதற்கான தேர்வு முடிவுகள் வருகிற அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் நேரம் மட்டும் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தகவல் வெளியிட்டுள்ளார்.

.@DG_NTA will be declaring the results of #NEETUG 2020 on 16th October 2020. Exact timing of the results will be intimated later. I wish all the best to the candidates. #NEETResult2020 #NEETRESULTS