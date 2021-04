கரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் ஒமர் அப்துல்லா

தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் துணைத் தலைவரும், ஜம்மு-காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வருமான ஒமர் அப்துல்லா இன்று கரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார்.

ஷெர்-இ-காஷ்மீர் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில் (ஸ்கிம்ஸ்) அவர் தடுப்பூசி முதல் டோஸை செலுத்திக்கொண்டார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'இன்று காலை எனது கரோனா தடுப்பூசி முதல் டோஸை செலுத்திக்கொண்டேன். எனக்கு தடுப்பூசி போட்டதற்காக ஸ்ரீநகர் ஸ்கிம்ஸில் உள்ள அனைவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Got my 1st dose of the #COVIDvaccine this morning. It was a smooth & painless affair. I’m grateful to everyone at SKIMS, Srinagar for vaccinating me today. pic.twitter.com/ggxy9nkEcp