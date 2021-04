பிரதமரிடம் கேளுங்கள்: மாணவர்களுக்கு ராகுல் அளித்த 3 கேள்விகள்

புது தில்லி: அச்சமின்றி தேர்வெழுதச் சொன்ன பிரதமர் மோடியிடம் மாணவர்கள் மூன்று கேள்விகளைக் கேட்குமாறு காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.

மத்திய அரசின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி, இன்று தனது சுட்டுரையில் இது தொடர்பாக ஒரு பதிவை இட்டுள்ளார்.

அதில், அன்புக்குரிய மாணவர்களே,

பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொல்லியிருக்கிறார், அச்சமோ, பதற்றமோ இன்றி, கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள் என்று. தயவுகூர்ந்து அவரையும் அதுபோலவே இந்த கேள்விகளுக்கு எந்த அச்சமும், பதற்றமும் இன்றி பதிலளிக்கச் சொல்லுங்கள்.

Dear students,



PM said answer questions without fear & nervousness. Please ask him to do the same:



1. Who took money in the #Rafale corruption scandal?

2. Who deleted the anti-corruption clauses in the contract?

3. Who gave middlemen access to key Defence Ministry documents?