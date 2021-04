மெஹபூபா முப்தியின் மகள் இல்திஜாவுக்கு கரோனா தொற்று

ஜம்மு-காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெஹபூபா முப்தியின் மகள் இல்திஜா முப்திக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இத்தகவலை வெளியிட்டுள்ள மெஹபூபா முப்தி, தற்போது மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் இல்திஜா தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதாகவும் மற்ற அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

Want to confirm media reports that my younger daughter Iltija tested positive for COVID today. As advised by doctors she is now self isolating & taking all the necessary precautions.