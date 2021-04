கேரளத்தில் நடப்பு பேரவை பதவிக் காலம் முடிவதற்குள் மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

கேரளத்தில் நடப்பு பேரவை பதவிக் காலம் முடிவதற்குள் மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

By DIN | Published on : 13th April 2021 02:30 AM | அ+அ அ- | |