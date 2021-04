காங்கிரஸ் தலைவர் ரன்தீப்சிங் சுர்ஜேவாலாவுக்கு கரோனா

காங்கிரஸ் தலைவர் ரன்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலாவுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'கரோனா பரிசோதனையில் இன்று காலை எனக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஐந்து நாள்களில் என்னுடன் தொடர்பு கொண்ட அனைவரும் தயவுசெய்து சுயமாக தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

ரன்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா ஹரியாணா மாநில பேரவையில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் 4 முறை எம்எல்ஏவாக தேர்வு செய்யப்பட்டு கடந்த 2009 வரை சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்தார். ஹரியாணா மாநிலத்தின் முன்னாள் அமைச்சரும் ஆவார். தற்போது கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார்.

நாடு முழுவதும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 2,17,353 போ் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் 1,185 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

I have tested +ve for #COVID19 today morning.



Anyone who has come in contact with me in the last 5 days, please self isolate & take necessary precautions.