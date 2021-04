ராகுல்காந்திக்கு கரோனா தொற்று: விரைவில் குணமடைய பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்திக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர் விரைவில் குணமடைய பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும், மக்களவை உறுப்பினருமான ராகுல்காந்திக்கு செவ்வாய்க்கிழமை கரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் இதுகுறித்து தனது சுட்டுரைப் பதிவில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி, கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ராகுல்காந்தி விரைந்து குணமடைய பிராத்திப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

I pray for the good health and quick recovery of Lok Sabha MP Shri @RahulGandhi Ji.