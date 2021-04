உதவிக் கோரிக்கைகளால் நிரம்பி வழியும் நடிகர் சோனு சூட்டின் அலைபேசி

கரோனா தொற்றால் பல்வேறு தரப்பினரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நடிகர் சோனு சூட்டிடம் உதவி கேட்டு பலரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

திரைப்பட நிழலில் பெரும்பாலும் வில்லனாகத் தோன்றிவரும் ஹிந்தி நடிகர் சோனு சூட், நிஜ வாழ்வில் பலருடைய வாழ்வில் மறக்கமுடியாத கதாநாயகனாக மாறியுள்ளார்.

கடந்த வருடம் கரோனா தொற்றால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பொதுமுடக்கத்தால் பொருளாதாரம் முடங்கியதுடன், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. இதனால், நடுத்தர மக்கள் பலர் தங்களது வேலையை இழந்து தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்தக் காலத்தில் எந்தப் பலனையும் எதிர்பாராமல் செய்த உதவியால் பலருடைய மனங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்தார் நடிகர் சோனு சூட்.

பொதுமுடக்கம் காரணமாக சொந்த ஊர் செல்ல முடியாத புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு வாகன வசதிகள், உணவுகள் ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது, பின்தங்கிய மக்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்விக்கு உதவியது என தன்னுடைய சேவையை அவர் தொடர்ந்து செய்து வந்தார்.

