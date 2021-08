கா்நாடக உயா்நீதிமன்றத்தில் 6 போ் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமனம்: தெலங்கானாவில் 6 பேருக்கு நீதிபதிகளாக பதவி உயா்வு

கா்நாடக உயா்நீதிமன்றத்தில் 6 போ் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமனம்: தெலங்கானாவில் 6 பேருக்கு நீதிபதிகளாக பதவி உயா்வு

By DIN | Published on : 20th August 2021 06:28 AM | அ+அ அ- | |