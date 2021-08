ஆப்கனிலிருந்து 800 போ் மீட்பு: ‘ஆபரேஷன் தேவி சக்தி’ மூலம் இந்தியா நடவடிக்கை

ஆப்கனிலிருந்து 800 போ் மீட்பு: ‘ஆபரேஷன் தேவி சக்தி’ மூலம் இந்தியா நடவடிக்கை

By DIN | Published on : 25th August 2021 02:48 AM | அ+அ அ- | |