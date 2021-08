விமானத்தின் கண்டுபிடிப்பை கொண்டாடும்போது ரைட் சகோதரர்களை புறக்கணிப்பீர்களா?: சிதம்பரம் கேள்வி

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் போஸ்டரில் நேருவின் புகைப்படம் புறக்கணிக்கப்பட்டதற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சிதம்பரம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் 75ஆவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கழகம் வெளியிட்டுள்ள டிஜிட்டல் போஸ்டரில் முதல் பிரதமர் நேருவின் புகைப்படம் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துவரும் நிலையில், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சிதம்பரம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கழகத்தின் செயலாளர் வெறுப்புக்கும் பாகுபாட்டுக்கும் அடிபணிவதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் ட்விட்டர் பக்கத்தில், "75ஆவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் போஸ்டரில் நேருவின் புகைப்படம் புறக்கணிக்கப்பட்டதற்கு இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கழகத்தின் செயலாளர் அளித்த விளக்கம் முட்டாள்தனமாக உள்ளது.

ICHR Member-Secretary’s explanation for the omission of Jawaharlal Nehru from the first digital poster to celebrate 75 years of independence is ludicrous