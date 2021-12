சென்னையையும் ஹஜ் புறப்பாடு பட்டியலில் சோ்க்க தமிழக அரசிடம் இருந்து கோரிக்கை வரவில்லை: மத்திய அரசு

சென்னையையும் ஹஜ் புறப்பாடு பட்டியலில் சோ்க்க தமிழக அரசிடம் இருந்து கோரிக்கை வரவில்லை: மத்திய அரசு

By DIN | Published on : 03rd December 2021 05:07 AM | அ+அ அ- | |