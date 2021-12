தமிழக முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்த இந்திய விமானப் படை

புது தில்லி: குன்னூர் அருகே நேரிட்ட ஹெலிகாப்டர் விபத்தின்போது, மீட்புப் பணிகளுக்கு உதவிய தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோருக்கு தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக இந்திய விமானப் படை தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய விமானப் படையின் அதிகாரப்பூர்வ சுட்டுரைப் பக்கத்தில் இன்று இது குறித்து பதிவிடப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால்..

குன்னூர் அருகே நிகழ்ந்த துரதிருஷ்டவசமான ஹெலிகாப்டர் விபத்தின் போது, மீட்பு மற்றும் விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை காக்கும் பணிகளின் போது, தக்க மற்றும் தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுத்த தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது அலுவலக ஊழியர்கள், நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை அதிகாரிகள், காட்டேரி கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் இந்திய விமானப் படை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

IAF thanks the prompt and sustained assistance provided by the Office and Staff of @CMOTamilnadu, @collrnlg, Police officials and locals from Katteri village in the rescue and salvage operation after the unfortunate helicopter accident.