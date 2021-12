திறமையான நடிப்பின் மூலம் மக்களை தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்: ரஜினிக்கு மோடி வாழ்த்து

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 72ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடிவருகின்றனறர்.

இதனிடையே, அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், சினிமா நட்சத்திரங்கள், கிரிக்கெட் வீரர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துவருகின்றனர்.

A very happy birthday to @rajinikanth Ji. May he keep inspiring people with his creativity and phenomenal acting. May Almighty bless him with a long and healthy life.