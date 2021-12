கங்கை நீருடன் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் மோடி சிறப்பு பூஜை - விடியோ

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாராணசிக்கு அரசு முறைப்பயணமாக வருகை தந்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்குள்ள கங்கைநதியில் புனிதநீராடியப் பின்னர், கங்கை நீரை எடுத்துச் சென்று, காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை மேற்கொண்டார்.

முன்னதாக, இன்று காலை வாராணசியில் அமைந்துள்ள காலபைரவர் ஆலயத்துக்குச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் பிரதமர் மோடி. அப்போது, வழிநெடுகிலும், அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பிறகு, வாராணசியில் பாய்ந்தோடும் கங்கை நதியில், பிரதமர் மோடி புனித நீராடி, கங்கை நதிக்கு பூக்கள் தூவி பூஜை செய்தார். பிறகு, புனித நீரை கலசத்தில் எடுத்துச் சென்று, காசி விஸ்வநாதருக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபாடு மேற்கொண்டார்.

WATCH NOW -

PM @narendramodi at #KashiVishwanathDham on @DDNational & Live-Stream on https://t.co/mOZAoKbw83 pic.twitter.com/RnpS5U7bCF