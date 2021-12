கங்கையில் புனித நீராடினார் பிரதமர் மோடி - விடியோ

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாராணசிக்கு அரசு முறைப்பயணமாக வருகை தந்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்குள்ள கங்கைநதியில் புனிதநீராடினார்.

முன்னதாக, இன்று காலை வாராணசியில் அமைந்துள்ள காலபைரவர் ஆலயத்துக்குச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் பிரதமர் மோடி. அப்போது, வழிநெடுகிலும், அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பிறகு, வாராணசியில் பாய்ந்தோடும் கங்கை நதியில், பிரதமர் மோடி புனித நீராடி, கங்கை நதிக்கு பூக்கள் தூவி பூஜை செய்தார்.

