விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தில் முறைகேடு: தமிழகத்தில் 8 அரசு ஊழியா்கள் உள்பட 123 போ் கைது: மத்திய அமைச்சா் தகவல்

விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தில் முறைகேடு: தமிழகத்தில் 8 அரசு ஊழியா்கள் உள்பட 123 போ் கைது: மத்திய அமைச்சா் தகவல்

By DIN | Published on : 15th December 2021 02:34 AM | அ+அ அ- | |