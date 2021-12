பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போரின் வெற்றி விழாவில் இந்திரா காந்தி புறக்கணிப்பு; கிளம்பும் சர்ச்சை

கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போரில் இந்தியா வெற்றிபெற்றது. இதையடுத்து, கிழக்கு பாகிஸ்தானாக இருந்த வங்கதேசம், சுதந்திர நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், வங்கதேசம் சுதந்திரம் பெற்று இன்றோடு 50 ஆண்டுகள் ஆகின்றன.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பெற்ற வெற்றியை விஜய் திவாஸ் என்ற பெயரில் மத்திய அரசு கொண்டாடிவருகிறது. போர் நடைபெற்றபோது, பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியில் எந்த குறிப்பிம் இடம்பெறவில்லை என்றும் அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் கடுமையான விமரிசனம் மேற்கொண்ட ராகுல் காந்தி, "நாட்டுக்காக 32 தோட்டாக்களை தாங்கியவர் இந்திரா காந்தி(1984ஆம் ஆண்டு, இந்தியா காந்தி சுட்டு கொல்லப்பட்டார். ஆனால், அரசு நிகழ்ச்சியில் அவரின் பெயர் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் தேசத்துக்காக எந்த தியாகமும் செய்யாத குடும்பங்களால் இதை உணர முடியாது" என்றார்.

Our first and only woman Prime Minister, Indira Gandhi is being left out of the misogynist BJP government’s Vijay Diwas celebrations. This, on the 50th anniversary of the day that she led India to victory and liberated Bangladesh...1/2 pic.twitter.com/Ymlm57Ji7e