தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி. சுப்ரியா சுலேவுக்கு கரோனா

தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி. சுப்ரியா சுலேவுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

உருமாறிய கரோனா வைரஸ் வகையான ஒமைக்ரான் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் பிரபலங்கள் பலருக்கும் கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத் பவாரின் மகளும், எம்.பி.யுமான சுப்ரியா சுலேவுக்கும், அவரது கணவர் சதானந்த் பால்சந்திரா சுலேவுக்கும் கரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது இன்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சுப்ரியா சுலே தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'எனக்கும் எனது கணவருக்கும் கரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது. எங்களுக்கு அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லை. எங்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் பரிசோதனை செய்துகொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறோம்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Sadanand and I, both of us have tested positive for COVID - 19. We do not have any symptoms. Requesting everyone who has come in contact with us to get themselves tested. Take Care.