2025-க்குள் வளரும் நாடுகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு போ் புற்றுநோயால் பாதிப்பு: சா்வதேச அமைப்பு தகவல்

2025-க்குள் வளரும் நாடுகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு போ் புற்றுநோயால் பாதிப்பு: சா்வதேச அமைப்பு தகவல்

Published on : 05th February 2021