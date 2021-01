சிங்கு எல்லையில் விவசாயிகளை வெளியேறச் சொன்ன உள்ளூர் கும்பலால் வன்முறை

புது தில்லி: சிங்கு எல்லையில் போராடி வரும் விவசாயிகளை உடனடியாகக் கலைந்து செல்லுமாறு ஒரு கும்பல் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், விவசாயிகளைக் கலைக்க காவல்துறை தடியடி மற்றும் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியது.

சிங்கு எல்லையில் போராடி வரும் விவசாயிகளுக்கும், அப்பகுதி மக்கள் என்று கூறிக் கொள்ளும் ஒரு கும்பலுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு உருவான நிலையில், அவர்களைக் கலைக்க காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தினர்.

This person with blue mufflar, snatched laathis from Delhi Police personnel and vandalised the tents, broke washing machines, barricades @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/w0U5DqZwAm