முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பு: செப். 11-ல் நீட் தேர்வு

முதுநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வு செப்டம்பர் 11-ம் தேதி நடைபெறும் என்று மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா அறிவித்துள்ளார்.

இளநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வு செப்டம்பர் 12-ம் தேதி நடைபெறும் என்று ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தமது சுட்டுரையில் அமைச்சர் மாண்டவியா பதிவிட்டுள்ளதாவது, முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு செப்டம்பர் 11-ம் தேதி நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ மாணவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துகள் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

We have decided to conduct #NEET Postgraduate exam on 11th September, 2021.



My best wishes to young medical aspirants!