கேரளம்: கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ.100 கோடி கடன் மோசடி; வங்கி அதிகாரிகள் 6 போ் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிந்து விசாரணை

கேரளம்: கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ.100 கோடி கடன் மோசடி; வங்கி அதிகாரிகள் 6 போ் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிந்து விசாரணை

By DIN | Published on : 20th July 2021 01:08 AM | அ+அ அ- | |