‘கரோனா தடுப்பூசியில் வெளிப்படைத் தன்மை அவசியம்’:அகிலேஷ் யாதவ்

கரோனா தடுப்பூசியில் வெளிப்படைத்தன்மை இருந்தால் மட்டுமே மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள முன்வருவார்கள் என உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதல்வரும், சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் கரோனா தொற்று பரவலுக்கு எதிராக தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் இதுதொடர்பாக புதன்கிழமை பேசிய உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதல்வரும், சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவ் கரோனா தடுப்பூசியில் வெளிப்படைத்தன்மையின் அவசியம் குறித்து அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

Why is the government not publicly sharing data about the effectiveness & safety of the various vaccines? Transparent disclosure will help health care workers optimize uptake of the vaccine and provide greater comfort to Indian citizens when it comes to infections and mortality. pic.twitter.com/SBL0p8yqih