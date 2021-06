18 வயது நிறைவடைந்தோா் வாக்காளராகபதிவு செய்ய ஆண்டு முழுவதும் அனுமதி: மத்திய அரசுக்கு தோ்தல் ஆணையம் மீண்டும் பரிந்துரை

18 வயது நிறைவடைந்தோா் வாக்காளராகபதிவு செய்ய ஆண்டு முழுவதும் அனுமதி: மத்திய அரசுக்கு தோ்தல் ஆணையம் மீண்டும் பரிந்துரை

By DIN | Published on : 03rd June 2021 01:24 AM | அ+அ அ- | |