மத்திய அரசு ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படவே வெள்ளை அறிக்கை: ராகுல் விளக்கம்

மத்திய அரசு ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கரோனா குறித்து வழங்கப்படும் தகவல்களை உள்ளீடாகக் கொண்டு பயனுள்ள வகையில் மத்திய அரசு செயல்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.

இணையத்தில் காணொலி மூலம் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டு கரோனா பரவல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்களுடன் உரையாடினார்.

அப்போது கரோனா மூன்றாம் அலை குறித்தும் அதற்காக மத்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ராகுல்காந்தி பேசினார்.

பின்னர் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டதன் அவசியத்தையும் சுட்டுரை மூலம் அவர் விளக்கினார்.

இது தொடர்பாக அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது, ''மத்திய அரசு ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கரோனா குறித்த நுண்ணறிவையும், தகவல்களையும் பதிவிடுவதற்காகத்தான் வெள்ளை அறிக்கை. இதன் மூலம் அடுத்தக்கட்ட கரோனா அலையில் மரணங்களைத் தவிர்க்க முடியும்.

கரோனா குறித்து வழங்கப்படும் தகவல்களை உள்ளீடாகக் கொண்டு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

The idea behind our White Paper report on #COVID19 is to provide insights & information so that avoidable deaths can be prevented in the coming waves.



GOI must work on our constructive inputs in the interest of the country.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2021