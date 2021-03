கேரளத்தில் மாநிலங்களவைத் தோ்தலை நடத்துவது குறித்து விரைவில் முடிவு: பினராயி விஜயன் புகாருக்கு தோ்தல் ஆணையம் விளக்கம்

கேரளத்தில் மாநிலங்களவைத் தோ்தலை நடத்துவது குறித்து விரைவில் முடிவு: பினராயி விஜயன் புகாருக்கு தோ்தல் ஆணையம் விளக்கம்

By DIN | Published on : 27th March 2021 12:22 AM | அ+அ அ- | |