முதல்வராகும் மு.க.ஸ்டாலின்: ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்து

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் முன்னிலை வகிப்பதைத் தொடர்ந்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக சுட்டுரையில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எனது வாழ்த்து. சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அவர் தலைமையிலான திமுக கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக 119 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

Congratulations to DMK leader, Thiru @mkstalin on his party’s victory in Tamil Nadu assembly elections. I extend my best wishes to him.

