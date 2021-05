பாகிஸ்தானில் இருந்து ‘ட்ரோன்’ மூலம் வீசப்பட்ட ஏகே-47 துப்பாக்கி, வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல்

By DIN | Published on : 15th May 2021 07:14 AM | அ+அ அ- | |