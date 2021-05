கொடூரமான கொள்ளை கும்பலைச் சோ்ந்த 12 பேருக்கு மரண தண்டனை: ஆந்திர நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

கொடூரமான கொள்ளை கும்பலைச் சோ்ந்த 12 பேருக்கு மரண தண்டனை: ஆந்திர நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

By DIN | Published on : 25th May 2021 07:38 AM | அ+அ அ- | |