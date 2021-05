’லட்சத்தீவுகளை அழிக்க நினைக்கும் மத்திய அரசு’: ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு

மத்தியில் ஆட்சியில் உள்ள அறிவற்றவர்கள் லட்சத்தீவுகளை அழிக்க முயற்சிப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

லட்சத்தீவுகளின் நிர்வாகி பிரஃபுல் கோடா படேலின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் விமர்சனத்திற்குள்ளாகியுள்ளன. அவரின் புதிய உத்தரவுகள் லட்சத்தீவுகளில் வாழும் பழங்குடிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிப்பதாகவும், ஜனநாயகமற்ற முறையில் இருப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குரல் எழுப்பி வருகின்றன.

Lakshadweep is India’s jewel in the ocean.



The ignorant bigots in power are destroying it.



I stand with the people of Lakshadweep.