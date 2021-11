ஆந்திரத்தில் வெள்ளம்: 17 பேர் பலி; 100-க்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை

திருப்பதி: ஆந்திர மாநிலம் ராயலசீமாவின் 4 மாவட்டங்களாக சித்தூர், கடப்பா, கர்னூல் மற்றும் அனந்த்பூரில் கொட்டிய மழையால் ஏற்பட்ட கடும் வெள்ளத்தில் சிக்கி 17 பேர் பலியாகினர். 100 பேரை காணவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்ற வியாழக்கிழமை மாலை கொட்டத் தொடங்கிய வெள்ளம் காரணமாக, திருப்பதி திருமலை கோயில் மற்றும் மலைப் பகுதிகளை காட்டாற்று வெள்ளம் போல மழைநீர் சூழ்ந்துகொண்டது.

At least 13 dead in #Chittoor, #Anantapur #Kadapa due to #Rains



PM #Modi speaks to CM #Jagan

CM announces Rs 5 lakh exgratia to bereaved families#AndhraPradeshrains @NewIndianXpress



Watch TNIE #Newswrap for more pic.twitter.com/YMJBBkmhCg