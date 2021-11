முற்பட்ட வகுப்பினருக்கான 10% ஒதுக்கீட்டால் தற்போதைய இடஒதுக்கீட்டில் மாற்றம் வராது: கேரள முதல்வா் பினராயி விஜயன்

By DIN | Published on : 21st November 2021 12:54 AM | அ+அ அ- | |