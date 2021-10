அதானி துறைமுகம் வழியாக ஹேராயின் கடத்தப்பட்டதற்கும் பிஎஸ்எஃப்புக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டதற்கும் என்ன தொடர்பு?

பஞ்சாபில் எல்லை பாதுகாப்பு படையின் அதிகார வரம்பை நீட்டித்ததற்கு காங்கிரஸ் மத்திய அரசின் மீது கடும் விமரிசனங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. குஜராத்தில் அதானி நடத்தும் முந்த்ரா துறைமுகம் வழியாக ஹேராயின் கடத்தப்பட்ட சம்பவத்திலிருந்து திசை திருப்பவே எல்லை பாதுகாப்பு படைக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என காங்கிரஸ் பொது செயலாளர் ரன்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா விமரிசித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் ஆட்சியில் உள்ள பஞ்சாபிலும் பாஜக ஆட்சியில் உள்ள குஜராத்திலும் அடுத்தாண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. எல்லை பாதுகாப்பு படைக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள ரன்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா, "

காலவரிசையை கொஞ்சம் பாருங்கள்:

2021ஆம் ஆண்டு, ஜூன் 9ஆம் தேதி, குஜராத் அதானி துறைமுகம் வழியே 25,000 கிலோ எடையுள்ள ஹேராயின் இந்திய வந்தது.

2021ஆம் ஆண்டு, செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி, குஜராத் அதானி துறைமுகத்தில் 3,000 கிலோ ஹேராயின் சிக்கியது.

பஞ்சாபில் எல்லை பாதுகாப்பு படையின் அதிகார வரம்பு 15 கிமீலிருந்து 50 கிமீ தொலைவுக்கு தன்னிச்சையாக அதிகரிக்கப்பட்டது.

கூட்டாட்சி தத்துவம் இறந்து போனது, சதிச் செயல் அம்பலப்பட்டுள்ளது" என பதிவிட்டுள்ளார்.

The Chronology-



• 25,000 Kgs of Heroin Drugs came through Adani Port, Gujarat on 9/6/2021.



• 3,000 Kgs of Heroin Drugs caught at Adani Port, Gujarat on 13/9/2021.



• BSF jurisdiction unilaterally increased from 15 Kms to 50 Kms in Punjab.



Federalism Dead, Conspiracy Clear.